Domani alle 17.30 Catania e Casertana scenderanno in campo al Massimino nella penultima giornata della stagione regolare e i dubbi principali di mister Francesco Baldini sono legati certamente alla composizione del trio d’attacco. Il tecnico rossazzurro attende notizie soprattutto in merito a Manuel Sarao, che non è al cento per cento e potrebbe anche partire dalla panchina.

In tal caso giocherebbe titolare ancora una volta Matteo Di Piazza, che sarà certamente affiancato da Russotto, mentre dall’altra parte resta in piedi il ballottaggio tra Golfo e Reginaldo. In porta Martinez è ormai il titolare inamovibile. Davanti a lui ci sarà certamente Silvestri, mentre per l’altra maglia è bagarre aperta tra Claiton e Tonucci, con Pinto e Calapai sempre sulle fasce. In mediana tornerà dalla squalifica Welbeck, favorito su Izco per completare il trio con Maldonado e Dall’Oglio.

Il Catania punta a blindare il quinto posto in ottica play off, attualmente occupato in coabitazione con la Juve Stabia a quota 55 punti, e per riuscirci ai rossazzurri basterebbe vincere sia la partita contro la Casertana che quella della prossima settimana sul campo del Foggia.

La sfida di domani sarà anticipata da un nuovo momento emozionante dedicato a Stefania Sberna, alla quale novanta minuti prima del fischio d’inizio verrà intitolata ufficialmente la tribuna stampa del Massimino.