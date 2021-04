Una maxi rissa immortalata da un cellulare. I fatti risalirebbero a ieri sera in via Pulvirenti , nei pressi di piazza Scammacca e piazza Università . Ad affrontarsi decine di giovani . Secondo quanto riferito a MeridioNews tutto è avvenuto intorno alle 23.30, ben oltre l'orario in cui scatta il cosiddetto coprifuoco. Non è chiaro però se il tafferuglio sia stato organizzato via social. Il fenomeno è sempre più frequente e a questo si aggiunge il rischio legato alla situazione del contagio da Covid-19 .

Una maxi rissa immortalata da un cellulare. I fatti risalirebbero a ieri sera in via Pulvirenti, nei pressi di piazza Scammacca e piazza Università. Ad affrontarsi decine di giovani. Secondo quanto riferito a MeridioNews tutto è avvenuto intorno alle 23.30, ben oltre l'orario in cui scatta il cosiddetto coprifuoco. Non è chiaro però se il tafferuglio sia stato organizzato via social. Il fenomeno è sempre più frequente e a questo si aggiunge il rischio legato alla situazione del contagio da Covid-19.

Sul posto, allertatati dalle chiamate dei residenti, si sarebbero recate alcune macchine del reparto Volanti della polizia. Nessuno però è stato identificato o arrestato perché, a quanto pare, l'assembramento si sarebbe disciolto poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, forse a causa del rumore delle sirene. Dalla questura fanno sapere a MeridioNews che sono in corso approfondimenti sulla vicenda. Di certo c'è che ieri non è stato sanzionato alcun locale in quella zona.