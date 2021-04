Un Catania solido e compatto regola senza problemi la Casertana, battendola 3-0 nel penultimo turno di regular season di Serie C e rafforzando ulteriormente il quinto posto in classifica a quota 58 punti e sempre in coabitazione con la Juve Stabia . Un pomeriggio emozionante per tutto l’ambiente rossazzurro, iniziato con l’intitolazione della tribuna stampa del Massimino a Stefania Sberna , per trent’anni storica speaker dello stadio che ospita le partite casalinghe degli etnei, morta il 23 marzo a 55 anni .

Tutto è stato coronato dall’ottima prestazione della squadra di Francesco Baldini, bravo a non fare pesare l’assenza di tre pedine fondamentali per l’attacco, come Di Piazza, Sarao e Russotto, tutti alle prese con i rispettivi acciacchi. Le scelte del tecnico rossazzurro pagano ancora una volta, permettendo al Catania di trovare la quinta vittoria in sei partite sotto la sua gestione. Il miglior biglietto da visita per prepararsi ai play-off che ad oggi, per uno scherzo del destino, vedrebbero ancora una volta la Casertana al cospetto del Catania, nella prima partita che gli etnei sarebbero chiamati a giocare durante gli spareggi.

Non meno importanti i tre goal segnati oggi dalla formazione di Baldini, lanciata dalla rete rocambolesca di Calapai, con l’assistenza di Avella, e suggellata da quelle di Reginaldo e Giosa. Adesso, gli ultimi novanta minuti sul campo del Foggia, con l’obiettivo di conquistare altri tre punti preziosissimi ai fini della classifica finale. Poi per il Catania la testa potrà andare solo ai play-off.