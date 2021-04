Brutto incidente poco prima delle ore 22 lungo viale Ulisse nei pressi del McDonalds. A perdere la vita, da quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili urbani di Catania, un diciassettenne.

Da una prima ricostruzione fatta dalla polizia municipale, al momento del sinistro il minore era alla guida di uno scooter Kimco Agility 125. Si tratterebbe di un incidente autonomo. La dinamica del sinistro non è ancora chiara.

Il giovane per cause in corso di accertamento sarebbe caduto sullo spartitraffico presente in zona. Sul posto si trovano le pattuglie della municipale che stanno lavorando per i rilievi del caso e per regolare il traffico. Immediati i soccorsi. Personale medico del 118 ha tentato di rianimare la vittima senza riuscirci. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo.

Non è chiaro se il giovane al momento della tragedia indossasse il casco. Sul luogo del sinistro si trovano i genitori del ragazzo che risiede a Tremestieri Etneo. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Si attende la decisione del magistrato di turno sulla salma: se restituirla ai familiari oppure sottoporla ad autopsia.