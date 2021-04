Anni di violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli anziani genitori per estorcere loro il denaro per comprare la droga . L'ultimo episodio è avvenuto sabato quando gli agenti delle volanti, dopo avere ricevuto una segnalazione , sono intervenuti in un'abitazione del quartiere Librino per bloccare il pregiudicato 41enne che stava tentando di sfondare la porta d'ingresso di casa . L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia , danneggiamento ed estorsione .

I due genitori hanno riferito ai poliziotti che, a causa delle continue richieste di soldi da parte del figlio, sarebbero anche stati costretti a vendere i loro cellulari e molti elettrodomestici. In seguito all'ennesimo rifiuto di fronte alla richiesta di denaro, il 41enne avrebbe distrutto con calci e pugni diversi mobili di casa e avrebbe anche minacciato di uccidere i genitori. Le due vittime sono state accompagnate in questura per formalizzare l'ennesima denuncia contro il figlio.

Il loro racconto ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni dell’altro figlio, che ha confermato l’atteggiamento violento e prevaricatorio del fratello nei confronti dei genitori. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.