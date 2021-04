Sette clienti seduti ai tavoli del locale a mangiare. Per questo, i carabinieri di Vizzini hanno chiuso per cinque giorni il bar The King in viale Margherita per non avere rispettato le direttive previste per limitare il diffondersi della pandemia da Covid-19. Per lo stesso motivo, sono stati sanzionati anche gli avventori che, all'interno del locale, non hanno rispettato neanche la distanza di sicurezza interpersonale.