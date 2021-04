Sarà Belpasso la prossima zona rossa in Sicilia. La decisione è stata annunciata dallo stesso sindaco Daniele Motta , che, alla luce dei dati relativi ai contagi nel paese ai piedi dell'Etna, ha concordato con il commissario Covid Pino Liberti la necessità di attuare la massima restrizione. Dall'inizio della diffusione del virus, non era mai emersa tale necessità, ma adesso le cose sono cambiate. «I numeri dall’inizio della pandemia, quasi mai hanno superato una soglia critica, anzi piuttosto contenuta, sebbene a causa del virus la città abbia dovuto piangere 30 vittime in totale - si legge in una nota dell'ente locale - Le festività pasquali e la generale impennata di contagi regionale e nazionale hanno purtroppo inevitabilmente coinvolto anche Belpasso».

«Intendo preparare i miei concittadini rispetto a una scelta doverosa, una scelta che pesa, pesa economicamente e pesa moralmente, ma dinanzi alla salute dei miei concittadini - dichiara il sindaco - è l’unica scelta possibile. Belpasso prossima zona rossa è un fatto non imputabile a nessuno e a tutti. Di certo è un fatto oggettivo perché a parlare sono i numeri. Ma ancora una volta e soprattutto in questa circostanza, voglio incoraggiare i miei concittadini: la zona rossa forse fa paura ma continuare così si può? A discapito di chi? Di noi stessi e dei nostri cari». Il provvedimento, così come per gli altri Comuni, sarà disposto con un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Per Motta, che nei giorni scorsi si era detto sufficientemente soddisfatto del modo in cui i propri concittadini stavano rispettando le norme di contenimento della pandemia, i numeri sono tali che andare avanti così sarebbe stato troppo rischioso. «Continuare così, dopo aver fatto tutto quello che potevamo fare, potrebbe voler significare imbattersi in prospettive molto più paurose di una zona rossa che invece ha scopi esclusivamente precauzionali».

L'ultimo aggiornamento a Belpasso parla di 37 contagi e 28 guariti. In totale attualmente ci sono 194 infezioni in corso, 13 delle quali sono curate in ospedale.