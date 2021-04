Una sfida alla crisi e agli effetti della pandemia sul mondo del lavoro. È la scommessa di un gruppo imprenditoriale da sempre a stretto contatto con il territorio e le sue esigenze. Con l’inaugurazione del punto vendita Ard di via Bologna nella frazione misterbianchese di Montepalma, avvenuta ieri, il gruppo Motta lancia un segnale inequivocabile all’imprenditoria e al mondo del lavoro siciliano.

Una scelta coraggiosa, sostenuta da uno sguardo che va al futuro, ben oltre le difficoltà del momento storico attuale. «Abbiamo deciso di andare avanti, crescere e creare questo punto vendita - spiega l'amministratore unico del gruppo Salvo Motta - per dare una speranza alla gente. Dobbiamo cercare di muovere l’economia perché solo aprendo nuovi punti, solo dando possibilità ai giovani di immettersi nel mondo del lavoro riusciremo a fare la differenza. In questo punto vendita - aggiunge - diamo lavoro a 12 famiglie e raggiungiamo così i cento dipendenti complessivi per il nostro gruppo». Fiducia e speranza sono le parole chiave che hanno accompagnato la realizzazione del punto vendita. «Nelle condizioni attuali, purtroppo, molta gente ha perso fiducia nell’idea di un ritorno alla normalità. Noi - afferma Motta - dobbiamo lanciare un segnale opposto, dando sprazzi di normalità, nonostante l’onnipresente mascherina. Non lasciamoci scoraggiare».

Presente alla cerimonia di inaugurazione anche Pietro Agen, presidente della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, che sottolinea il coraggio imprenditoriale alla base dell’idea: «Questa giornata è un sorriso in mezzo a un mondo un po’ triste, perché dimostra che ci sono imprenditori che, in momenti difficili, investono invece di fuggire. È un segnale di ripartenza - aggiunge Agen - speriamo sia il primo di una lunga serie. Il gruppo Motta ha altri supermercati, questo è un target nuovo, innovativo, diverso. Una risposta intelligente al momento attuale. La scelta dell’apertura del punto vendita qui a Montepalma - prosegue - è stata mirata a dare un servizio sotto casa e la fila di persone che ha atteso di entrare al momento dell’inaugurazione credo che sia il segnale più bello. C’era un’aspettativa che oggi viene soddisfatta».

Tra i partner anche Ergon Consortile, società affermata nel settore della fornitura dei servizi commerciali logistici di marketing, amministrativi che ha da subito appoggiato le idee del gruppo Motta, come spiega il direttore commerciale Marco Sgarioto: «Il nostro è un progetto importante, supportato da persone che ci stanno credendo nonostante il momento. Stiamo facendo un percorso importante nel mondo del discount con l’apertura, già avvenuta, di 13 punti vendita che arriveranno a 30 entro l’anno. Cerchiamo - aggiunge Sgarioto - sempre di selezionare con cura i partner che ci accompagnano e il gruppo Motta è stata un’ottima scelta per serietà. Per loro parla quanto hanno già realizzato: sono un bella realtà di questo territorio».