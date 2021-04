Un probabile e improvviso guasto al motore, il fumo e poi l'incendio dell'automobile. È quello che è avvenuto intorno alle 12.50 a Paternò, dove una Mercedes Berlina ha preso fuoco mentre percorreva Corso Italia, lungo la corsia che porta verso l'ospedale Santissimo Salvatore. Il conducente del mezzo, notando del fumo uscire dal vano motore, è riuscito a bloccare la macchina e scendere velocemente. Mentre le autovetture che la precedevano si sono immediatamente fermate.

Le fiamme si sono si sono estese rapidamente, avvolgendo in pochi istanti la Mercedes. Nel frattempo, il traffico lungo il centralissimo Corso Italia è andato in tilt. Sul posto sono giunti gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò, che hanno spento il rogo piuttosto velocemente. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono durate meno di un’ora. Non si sono registrati intossicati tra gli automobilisti presenti. Illeso il conducente della Mercedes. Durante gli interventi dei pompieri, i vigili urbani hanno regolato il traffico.