Un vero e proprio supermarket di sostanze stupefacenti protetto da due pitbull, porte blindate e sei telecamere di videsorveglianza è stato scoperto a Catania in un casolare abbandonato elle campagne circostanti via Palermo dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante, che hanno arrestato in flagranza di reato tre persone che lo gestivano: Gaetano Francesco Arena, di 27 anni, Marco Andrea Santagati, di 24 e Giuseppe Zappulla, di 31, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.