Non è chiaro se sia un nostalgico strascico del passato o una speranzosa proiezione sul futuro. Enzo Bianco sul suo profilo Instagram è il sindaco di Catania . Le elezioni amministrative del 2023 sembrano ancora lontane, ma il futuro è vicino per chi pensa a organizzare o riorganizzare. E, tra questi, ci sarebbe anche l'ex primo cittadino uscito sconfitto durante la competizione elettorale del 2018 che ha visto primeggiare l'attuale sindaco Salvo Pogliese . Per preparare il terreno per la sua ennesima candidatura alla guida della città metropolitana (o ad altri ruoli) Bianco avrebbe cominciato già da diversi mesi a organizzare riunioni (di presenza, quando possibile, ma anche sulle piattaforme online in voga da quanto c'è la pandemia) con alcuni dei suoi fedelissimi e sostenitori più storici . « Un modo per rianimarli », confida a MeridioNews chi a questi incontri è stato invitato ma ha scelto di non partecipare anche perché « spero che non abbia davvero intenzione di ricandidarsi ». La lista degli invitati sarebbe corposa e tra questi ci sarebbero anche diversi volti politici già noti in città. Qualcuno conferma, alcuni smentiscono, altri confermano e poi smentiscono di avere confermato.

«Non sono andato perché non sono più interessato alla vita politica - afferma l'ex assessore al Bilancio e al Patrimonio Giuseppe Girlando - Fa parte di una stagione della vita che oramai è passata», taglia corto il componente della giunta che, in passato, era stato accusato di tentata concussione. «Adesso mi voglio dedicare a cose più interessanti». Anche per Michele Giorgianni quella legata alla politica è una vita oramai passata. Dopo tre anni da presidente della partecipata Multiservizi, era stato nominato assessore alle Infrastrutture nell'estate del 2017. «Non sono stato invitato e non ne so nulla - dichiara per smentire voci che si rincorrono - Due anni fa ho partecipato a una riunione in cui Bianco (che all'epoca era già consigliere comunale, ndr) ci disse che avremmo dovuto comunque provare a partecipare alla vita della città, ma poi non se ne fece più nulla». Avvocato e neopapà a tornare a fare politica «non ci penso nemmeno per miliardi - sostiene - Bianco lo sento solo per gli auguri di Pasqua e di Natale».

Eppure c'è chi assicura che a lui un invito sarebbe arrivato, così come a Salvatore Andò. L'ex assessore al Bilancio, su cui era anche scoppiata una polemica per la sua presunta incompatibilità, conferma di essere «da sempre vicino a Enzo Bianco» ma nega di essere anche solo a conoscenza di questi incontri. «Non per essere reticente, ma non posso confermare né smentire di queste riunioni. Posso solo dire di non saperne nulla e di non avere partecipato». Quello che, invece, l'ex commissario liquidatore della bad company Amt conferma senza pensarci è «la mia stima e la mia vicinanza a Bianco. Per quanto mi riguarda, non c'è nessuna fase di costruzione di un percorso politico - afferma - ma se fossi invitato a queste riunioni andrei volentieri perché non ci siamo persi e, anche se non ci vediamo da tempo, continuiamo a sentirci e a messaggiarci».

Intanto, dall'entourage di Bianco trapela che le mire del consigliere comunale, «che ragiona ancora da ministro dell'Interno», sarebbero più alte: non a un ruolo a livello locale, bensì sul nazionale. Tra letteratura e teatro, intanto l'ex sindaco pensa anche a rispolverare la propria immagine sui social. La sua pagina Facebook è aggiornata con cadenza regolare che, nell'ultimo periodo, è diventata sempre più frequente. Fatta eccezione per un recente post con una foto in cui si è fatto immortalare mentre riceve la dose del vaccino anti-Covid e uno in cui posa con la fascia tricolore per comunicare le novità della Corte dei Conti per la vicenda legata al dissesto, i contenuti sono quasi tutti su temi cittadini: dal porto al campo San Teodoro, dalla pista ciclabile ai lavori per la metropolitana. Un'attenzione virtuale che, però, non corrisponde a quella reale: come già avvenuto nel 2019, anche nel 2020 l'ex primo cittadino - che oggi siede negli scranni di Palazzo degli elefanti da consigliere comunale di Grande Catania - si è riconfermato recordman di assenze in aula. Con solo 15 presenze (nel 2019 erano state 18) e due gettoni per le votazioni, infatti, a lui è andata la medaglia di legno per il secondo anno consecutivo.

MeridioNews ha provato senza successo a contattare l'attuale consigliere comunale Enzo Bianco, ma senza successo.