Beni per due milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania nei confronti di due amministratori della società gruppo Vincente, operante nel settore delle costruzioni, sottoposti a indagine per reati fallimentari. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip di Catania su richiesta della locale procura. Sigilli sono stati posti a due impianti, uno di produzione di calcestruzzo e l'altro per frantumazione di materiale per la costruzione, e a 16 veicoli da cantiere.