«U vasuni mannamulu, ma di luntanu: arriva lo stesso». David Simone Vinci, noto cabarettista catanese, ha riunito alcuni artisti siciliani e non per lanciare un messaggio a favore della sensibilizzazione all'uso delle misure di sicurezza anticovid. La lotta al virus ancora deve continuare, così è partita l'idea di Vinci, che fuori dal palcoscenico è coordinatore infermieristico al reparto di Pneumologia Covid dell'ospedale San Marco di Catania. Un progetto di sensibilizzazione, forza e speranza che racchiude in un video le parole che molti personaggi famosi hanno voluto lanciare per diffondere le misure anticontagio. «Questo progetto è di tutti noi - ha detto David Simone Vinci - Da 32 anni svolgo questa professione. Voglio ringraziare il dottor Gaetano Sirna e i direttori Rodolico e San Marco, i capi dipartimento, i primari, i medici dell'Usca e i farmacisti e le farmaciste dell'ospedale. Sono i nostri angeli perché ci forniscono i mezzi. Tecnici di radiologia, gli operatori sanitari, le imprese di pulizia e vigilanza, i coordinatori». Insieme alla solidarietà verso gli operatori che sono impegnati nella lotta al virus, David Simone Vinci invita tutti a continuare a rispettare il distanziamento sociale e all'uso delle mascherine.