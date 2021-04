Ormai scoperto dai carabinieri, ha deciso di fare la pipì sulla cocaina nel tentativo di distruggere le prove a suo carico. L'escamotage, che non è servito a evitargli l'arresto, è stato messo in atto da un pusher 28enne, fermato mentre spacciava in un appartamento di viale Grimaldi 18, a Librino. I militari sono riusciti a recuperare dieci grammi di cocaina, più due bilancino di precisione e la somma di 165 euro in contanti.