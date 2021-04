«Abbiamo fatto un lavoro in piena sinergia con Fce , Comuni e Regione , adesso bisogna fare in modo che le opere siano complete entro il 2026 ». Sono le parole pronunciate questa mattina dal sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri , nel corso della presentazione del finanziamento che servirà a completare la tratta della metropolitana fino a Paternò .

«Abbiamo fatto un lavoro in piena sinergia con Fce, Comuni e Regione, adesso bisogna fare in modo che le opere siano complete entro il 2026». Sono le parole pronunciate questa mattina dal sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, nel corso della presentazione del finanziamento che servirà a completare la tratta della metropolitana fino a Paternò.

In ballo ci sono 450 milioni provenienti dall'Europa, nell'ambito del recovery plan, e di conseguenza della scelta del governo nazionale di inserire quest'opera all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento con cui l'esecutivo Draghi ha fatto presente come verranno usati i fondi straordinari per risalire la china dopo le conseguenze economiche dovute alla pandemia. «Sono azioni che testimoniano l'attenzione verso il territorio, per questo - ha proseguito Cancelleri - sento di dovere ringraziare chi lavora nell'ombra, come i parlamentari nazionali, che si sono impegnati nelle commissioni».

«Siamo in presenza di un'opera strategica in termini di sicurezza e inquinamento - ha commentato il sindaco di Catania Salvo Pogliese - Sono convinto che il 2026 sarà la svolta per la nostra città. Dall'aeroporto di Catania si potrà arrivare fino a Paternò. Voglio ringraziare il governo nazionale per l'inserimento di quest'opera nel piano nazionale e sottolineo anche io il rapporto sinergico tra le diverse istituzioni». «Per noi è una notizia meravigliosa - ha detto il primo cittadino di Paternò Nino Naso -. Questa è la buona politica che i cittadini si attendono da noi».