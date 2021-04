È morto all'età di 86 anni, in una clinica di Verona dove era ricoverato, Pio Vittorio Vigo, vescovo emerito di Acireale, sua città d'origine e dove la salma sarà tumulata. Lo rende noto il vescovo della città dei cento campanili Antonino Raspanti. Nato ad Acireale il 4 novembre 1935, Pio Vigo fu ordinato sacerdote il 20 Settembre 1958. Conseguito il dottorato in Filosofia, alla Pontificia università Gregoriana di Roma, rientrò in Diocesi, prestando il suo ministero sacerdotale accanto a Michele Cosentino, nella conduzione dell'Oasi Maria Assunta di Aci S. Antonio.