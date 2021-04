«Abbiamo avuto il piacere di rinnovare questo legame con Rmb , che dura già da anni. Per festeggiare la ricorrenza abbiamo pensato di regalare una targa». Approfittando della partenza della campagna contro il melanoma , Lilt (Lega nazionale per la lotta ai tumori) ha colto l'occasione per ripetere la collaborazione con Rmb. Stamattina, infatti, nella sede di Belpasso del gruppo che comprende Radio Cuore, Radio Fantastica, Etna Radio, Radio Sportiva, Sestarete e MeridioNews , la dottoressa Aurora Scalisi , presidente di Lilt Catania , insieme a Gino Asero , rappresentante della delegazione locale, hanno consegnato una targa a Giuseppe Russo , per rinnovare, anche quest’anno, il sodalizio che dura dal 2009.

«Abbiamo avuto il piacere di rinnovare questo legame con Rmb, che dura già da anni. Per festeggiare la ricorrenza abbiamo pensato di regalare una targa». Approfittando della partenza della campagna contro il melanoma, Lilt (Lega nazionale per la lotta ai tumori) ha colto l'occasione per ripetere la collaborazione con Rmb. Stamattina, infatti, nella sede di Belpasso del gruppo che comprende Radio Cuore, Radio Fantastica, Etna Radio, Radio Sportiva, Sestarete e MeridioNews, la dottoressa Aurora Scalisi, presidente di Lilt Catania, insieme a Gino Asero, rappresentante della delegazione locale, hanno consegnato una targa a Giuseppe Russo, per rinnovare, anche quest’anno, il sodalizio che dura dal 2009.

Un momento utile anche a ricordare l’impegno di Lilt nella lotta contro il cancro. L’associazione ogni anno lancia una campagna di sensibilizzazione e prevenzione in vari ambulatori d’Italia. Lilt è presente anche a Belpasso, dove gli interessati, rivolgendosi in sede, potranno ricevere un consulto medico o psicologico. È possibile trovare il supporto di Lilt anche all’ospedale Garibaldi di Catania, dove il personale è impegnato nelle visite ambulatoriali.

Aurora Scalisi, specialista in Oncologia e Ginecologia dell’Azienda sanitaria etnea, ha ricordato quanto sia importante la prevenzione per scongiurare l’aumento di casi tumorali. «Prevenire attraverso le visite mediche e gli esami clinici è l'unica arma per combattere il cancro e per una diagnosi precoce utile a salvare la vita - sottolinea - Con la pandemia, purtroppo, non sono stati eseguiti più di due milioni di esami: tutto ciò può portare a un aumento di incidenza del cancro dopo tutto quello che era stato fatto negli ultimi anni prima del Covid-19. Dove, attraverso lo screening abbiamo avuto una diminuzione dei casi».