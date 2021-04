Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Motta Sant’Anastasia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 178.

Per cause in corso di accertamento tre veicoli sono entrati in collisione e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre al personale del 118, il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 192.