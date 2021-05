«Una misura incostituzionale che limita le libertà individuali» , mantenuta con «ostinazione» nonostante sia «ormai eccessivo e forse anche inutile» . Questo il pensiero del sindaco di Catania Salvo Pogliese riguardo all'obbligo di continuare a rincasare entro le 22. Proprio ieri sera il partito del primo cittadino, Fratelli d'Italia , ha indetto nel capoluogo etneo una manifestazione di protesta. Tra i partecipanti annunciati lo stesso Pogliese, che stamattina ha pubblicato un post sul tema coprifuoco. «Questo primo maggio, oggi più che mai, lo dedichiamo a chi il lavoro lo ha perso, a chi vive una condizione di precarietà, ai titolari delle piccole imprese commerciali e ai loro dipendenti, che con le dovute cautele, chiedono, di ripartire - ha scritto il sindaco - Per loro oggi, anche quest'anno, non è giornata di festa. Il governo nazionale ascolti il grido di aiuto delle categorie produttive, di coloro che tirano avanti il Paese, che non potranno ancora riaprire per l'ostinazione a mantenere un coprifuoco ormai eccessivo e forse anche inutile. Si permetta loro di poter ripartire , ovviamente nel rispetto della sicurezza , accelerando sulle vaccinazioni che non decollano».

Le parole del sindaco etneo, tuttavia, arrivano in un momento in cui a tenere banco sono i molteplici episodi di assembramenti che si sono registrati in varie zone della città. Con gruppi di giovani che, complice le temperature sempre più calde, decidono di rimanere fuori e aggregarsi. Tra i punti del centro interessati c'è piazza Sciuti, dove già nei giorni scorsi i carabinieri erano dovuti intervenire per sensibilizzare oltre duecento giovani riuniti in gruppetti. «Un'azione preventiva più che repressiva», l'hanno definita dal comando provinciale. Neanche 24 ore dopo, però, la scena si è ripetuta: ieri sera, dopo le 21, un altro assembramento si è registrato nella stessa piazza. Da un video pubblicato sul web, si sente qualcuno inneggiare alla libertà mentre sullo sfondo si intravedono i lampeggianti della polizia.

Dal canto suo Pogliese è convinto che sia giunto il momento di allentare la stretta, togliendo il coprifuoco e consentendo così alle attività produttive di proseguire anche dopo le 22. «L'Italia tutta, soprattutto quella che è meno garantita, quella che ogni giorno si mette in discussione puntando sulla propria buona volontà, vuole tornare a lavorare e a creare benessere, salute e opportunità di crescita. Le istituzioni tutte, a cominciare da quelle nazionali, hanno il dovere di trovare le soluzioni più adeguate», ha aggiunto il sindaco etneo.

Dichiarazioni che sono state condannate fermamente dal Movimento 5 stelle. «Irresponsabile, fuori da ogni logica e strumentale. Solo così si può definire la scelta di Pogliese di aderire al flash mob di stasera organizzato da Fratelli D’Italia contro il coprifuoco - scrivono i pentastellati in una nota -. Il nostro sindaco ha forse dimenticato che appena due giorni fa Catania contava quasi la metà di positivi di tutta la Sicilia e che il coprifuoco si è dimostrato una misura valida per contenere la diffusione del Covid? Come pensa di arginare il contagio se non vengono rispettate le minime misure di sicurezza? Spera forse, cavalcando il malcontento e i disagi dei cittadini, di conquistare i consensi che va perdendo di giorno in giorno?»