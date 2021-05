Fine settimana positivo per la pallanuoto catanese, che ha visto in acqua, in ordine cronologico, Nuoto Catania ed Ekipe Orizzonte , tra venerdì e sabato. I rossazzurri sono tornati in vasca sfruttando il week end di riposo della Serie A2 per recuperare il derby contro il CUS Messina, rinviato qualche settimana fa. Kacar e compagni devono scrollarsi di dosso la ruggine accumulata da qualche rinvio di troppo per domare i peloritani, autori di una gara orgogliosa. Sono proprio gli ospiti a partire meglio , aggiudicandosi il primo quarto (3-4) e contenendo la reazione etnea nella seconda frazione, conclusa con un 3-3 che vale il complessivo 6-7 di metà gara.

Fine settimana positivo per la pallanuoto catanese, che ha visto in acqua, in ordine cronologico, Nuoto Catania ed Ekipe Orizzonte, tra venerdì e sabato. I rossazzurri sono tornati in vasca sfruttando il week end di riposo della Serie A2 per recuperare il derby contro il CUS Messina, rinviato qualche settimana fa. Kacar e compagni devono scrollarsi di dosso la ruggine accumulata da qualche rinvio di troppo per domare i peloritani, autori di una gara orgogliosa. Sono proprio gli ospiti a partire meglio, aggiudicandosi il primo quarto (3-4) e contenendo la reazione etnea nella seconda frazione, conclusa con un 3-3 che vale il complessivo 6-7 di metà gara.

Il tiro di rigore sprecato dal catanese Privitera, a inizio terzo tempo, sembra indicare una giornata storta per i padroni di casa, che però reagiscono immediatamente con un La Rosa superlativo, che firma le quattro reti rossazzurre della frazione (saranno 9 personali a fine match), che permettono agli etnei aggancio, sorpasso e allungo per il 10-9 parziale a otto minuti dalla fine. Nel quarto conclusivo gli uomini di coach Peppe Dato resistono all’assalto messinese grazie ai centri di Catania, Privitera e ancora La Rosa, agguantando un successo che avvicina la matematica qualificazione ai play off verso la Serie A1.

Nel post gara il tecnico rossazzurro commenta così la prestazione dei suoi: «Ciò su cui abbiamo peccato di più è la concentrazione e l’attenzione. Abbiamo commesso troppi errori. Non snobbo le vittorie ma se vogliamo ottenere risultati importanti dobbiamo vincere anche giocando bene come abbiamo fatto finora. Dovremo lavorare sui motivi che hanno determinato tutto ciò».

Bene anche l’Ekipe Orizzonte, che regola Verona nel recupero della seconda giornata del Preliminary Round Scudetto, imponendosi 14-7. Le ragazze di Martina Miceli blindano il risultato dopo i primi due tempi, conclusi sul 10-3 complessivo. Nella seconda parte del match le etnee possono gestire le energie in vista degli impegni contro Plebiscito Padova e SIS Roma che, tra mercoledì e sabato prossimi, concluderanno questa fase intermedia della stagione pallanotistica di A1 femminile. L’Ekipe aumenta ancora il margine nel terzo tempo, vinto per 2-1. Indolore il 2-3 delle ospiti nell’ultima frazione.

Soddisfatta a fine gara la coach etnea: «Abbiamo fatto bene anche oggi, ci stiamo preparando alle sfide più importanti senza fare calcoli. Da ora in poi le partite che giocheremo per noi saranno tutte finali. Lo saranno anche le prossime due, malgrado di fatto non ci sia nulla in palio, e quindi ce le giocheremo al meglio. Sappiamo bene che a prescindere dalla posizione che occuperemo alla fine di questo girone per noi cambierà veramente poco, perchè dopo dovremo comunque vincere contro qualunque avversario ci troveremo davanti, se vorremo raggiungere un determinato obiettivo».

SERIE A2 maschile – Girone Sud Nuoto Catania* 21; Copral Muri Antichi e Acquachiara* 13; C.C. Napoli* 12, R.N. Arechi* e CUS Messina 2

*una gara da recuperare

SERIE A1 femminile – Preliminary round scudetto: Plebiscito Padova* 12; Ekipe Orizzonte *9; SIS Roma 4; CSS Verona 1

*una gara da recuperare