In attesa di notizie sul fronte societario il Catania si appresta ad affrontare l’ultima giornata della stagione regolare di Serie C. I rossazzurri vanno in cerca dell’impresa sul campo del Foggia, staccato di ben otto punti dalla squadra di Francesco Baldini, quinta in classifica a quota 58. A poche ore dal fischio d’inizio, in programma alle 20.30 allo stadio Zaccheria, il tecnico del Catania ha ancora alcuni dubbi da sciogliere.

Probabile però che le numerose assenze spingano Baldini a confermare ancora una volta il 4-3-1-2, con Silvestri e Claiton a comporre il duo di centrali a protezione di Martinez, Calapai e Pinto sulle fasce. In mediana dovrebbero rivedersi Welbeck e Izco, con Maldonado in cabina di regia. Le numerose defezioni sul fronte avanzato lasciano immaginare la conferma del trio d’attacco visto domenica scorsa al Massimino, con Dall’Oglio falso nueve, affiancato da Reginaldo e Golfo.

Sarà un match dai mille significati per i rossazzurri, che faranno le prove generali in vista dei playoff, cercando di difendere il quinto posto dalla Juve Stabia e ascoltando le notizie in arrivo da Bari. I pugliesi sono quarti con due sole lunghezze di vantaggio sugli etnei e non possono permettersi un nuovo scivolone, in quelli che si preannunciano come 90 minuti di fuoco nell’ultimo turno della regular season.

Mercoledì 5 maggio si terrà infatti l’udienza durante la quale il collegio di garanzia del Coni esaminerà la richiesta di restituzione dei due punti presentata mesi fa dal Catania e, se il responso dovesse essere positivo, la classifica dei rossazzurri potrebbe cambiare ancora.