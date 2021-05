Novanta minuti di fuoco e una classifica ridisegnata al fotofinish che rivoluziona i piani del Catania in chiave playoff. Non sono mancati i colpi di scena nell’ultima giornata della regular season di Serie C, nella quale i rossazzurri non sono riusciti ad andare oltre il pari sul campo del Foggia, pur recuperando il doppio svantaggio grazie a due reti di Golfo .

Novanta minuti di fuoco e una classifica ridisegnata al fotofinish che rivoluziona i piani del Catania in chiave playoff. Non sono mancati i colpi di scena nell’ultima giornata della regular season di Serie C, nella quale i rossazzurri non sono riusciti ad andare oltre il pari sul campo del Foggia, pur recuperando il doppio svantaggio grazie a due reti di Golfo.

Il 2-2 tra i pugliesi e il Catania cambia così il piazzamento finale di entrambe le squadre, ora rispettivamente sesta e nona, che per uno scherzo del destino si incontreranno nuovamente domenica prossima al “Massimino” nel primo turno dei playoff. A cambiare i progetti dei rossazzurri il successo della Juve Stabia sul campo della Ternana, sconfitta per 4-3 sul proprio campo ad una manciata di secondi dal fischio finale.

Una vittoria che ha permesso alle vespe di staccare il Catania di due punti, facendo salire i campani a quota 61 e dandogli la possibilità di strappare in extremis la quinta posizione proprio alla squadra di Francesco Baldini. Una beffa difficile da digerire per gli etnei, destinati a giocare contro la Casertana fino al 93’ della sfida di Terni, quando è arrivato l’autogoal degli umbri che ha regalato ai gialloblu, in un colpo solo, successo e sorpasso in classifica.

Per il Catania quindi l’incrocio dei playoff è cambiato proprio in extremis, ma tutto resterà in bilico per settantadue ore.

Mercoledì 5 maggio il Collegio di Garanzia del Coni valuterà infatti la richiesta di restituzione dei due punti di penalizzazione avanzata dai rossazzurri nei mesi scorsi. E sarà una decisione destinata a far discutere in qualunque caso e che, nel caso fosse accettato quanto chiede il Catania, regalerebbe il quinto posto alla squadra di Baldini, che troverebbe così quella Casertana sfumata all’ultimo istante come avversario del primo turno degli spareggi per la promozione in Serie B.