Ha minacciato il proprietario di casa per non pagare l'affitto. Un uomo di 42 anni è stato denunciato per minacce gravi dagli agenti del commissariato di Adrano. L’uomo, che da quattro anni vive in affitto in un’abitazione del centro cittadino, da circa otto mesi non avrebbe più pagato il canone di locazione al proprietario.

Nei giorni scorsi, quest’ultimo ha deciso di andare dall’affittuario per pretendere quanto gli spettava. L’inquilino, però, di fronte alla richiesta di saldare il proprio debito, ha estratto dal marsupio una pistola intimando al proprietario di allontanarsi e lo ha minacciato di pesanti ripercussioni facendo intendere di non avere alcuna intenzione di pagare. Il proprietario, dopo essersi allontanato, si è rivolto alla polizia per denunciare quanto accaduto.

Giunti sul posto, gli agenti hanno ritrovato una pistola a salve alla quale era stato asportato il tappo rosso. Pur non essendo penalmente rilevante la detenzione, costituisce un’aggravante utilizzare lo stesso oggetto per commettere un reato. Il 42enne dovrà rispondere di minacce gravi, come se nella circostanza avesse adoperato una pistola vera. Nel corso della perquisizione dell’appartamento, è stato anche ritrovato un coltello (a farfalla) con una lama lunga dieci centimetri e mezzo. L’uomo, adesso, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.