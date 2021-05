È di un ferito il bilancio di un inseguimento tra un'automobile della Polizia e una Yaris, avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 24 e conclusosi con uno scontro frontale tra la Toyota e un mezzo pesante di un'azienda specializzata nella vendita dei mobili. Da quanto si apprende il conducente della Toyota - un uomo di circa 45 anni di Adrano, intorno alle 12.45 non si sarebbe fermato a un posto di blocco lungo la Piana di Catania.

Il conducente, secondo quanto appreso da MeridioNews, alla vista della polizia sarebbe fuggito a velocità sostenuta inseguito da un’auto delle forze dell'ordine. Tuttavia all’altezza di contrada Ponte Barca, in territorio di Paternò, nei pressi di una doppia curva, il conducente della Yaris ha perso il controllo del mezzo andando a impattare con l’autocarro che proveniva dalla corsia opposta di marcia. La terza auto, quella dei poliziotti, che inseguiva la Yaris non ha potuto evitare l’impatto con quest’ultima. Immediati sono scattati i soccorsi.

L’uomo alla guida della Yaris è stata condotto da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Paternò. Sotto shock ma illesi i due occupanti dell’autocarro, i quali hanno comunque deciso di farsi controllare, andando al presidio ospedaliero più vicino, con mezzi privati. Illesi i poliziotti che si trovavano sull’auto di servizio. Sul posto per i rilievi del caso la polizia municipale di Paternò che ha regolato il traffico. Sulla provinciale si sono create lunghe code di auto su entrambe le corsia di marcia. Solo poco dopo le 15 la situazione è tornata alla normalità. Intanto la polizia sta valutando la posizione del conducente della Yaris. Non è ancora chiaro il motivo per cui l’uomo si sarebbe dato alla fuga e non si esclude al momento alcuna ipotesi.