Prosegue l’iniziativa Porte aperte per la vaccinazione anti-Covid-19 senza prenotazione . Da ieri, secondo disposizioni regionali, i cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa), i cittadini d’età pari o superiore a 80 anni (che avranno una corsia preferenziale) e i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a elevata fragilità , potranno recarsi, senza prenotazione, presso i centri di riferimento per ricevere il vaccino anti-Covid.

Prosegue l’iniziativa Porte aperte per la vaccinazione anti-Covid-19 senza prenotazione. Da ieri, secondo disposizioni regionali, i cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa), i cittadini d’età pari o superiore a 80 anni (che avranno una corsia preferenziale) e i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a elevata fragilità, potranno recarsi, senza prenotazione, presso i centri di riferimento per ricevere il vaccino anti-Covid.

Per i soggetti a elevata fragilità basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti il loro stato di salute secondo le categorie riportate nelle tabelle ministeriali. In provincia di Catania sono nove i punti di vaccinazione presso i quali sarà possibile, esclusivamente per i target di utenti indicati, ricevere il vaccino senza prenotazione.

Dalle 8 alle ore 20 presso l’hub di Catania all'ex mercato Ortofrutticolo, in via Forcile. Dalle 8 alle 17 presso i Pvt di Acireale, Adrano, Belpasso, Caltagirone, Linguaglossa, Mascalucia, Randazzo e Scordia. L’apertura straordinaria non riguarda i punti di vaccinazione degli ospedali dell’Asp di Catania. Per rendere più agevoli i percorsi e ridurre le attese, si ribadisce che all’hub di Catania sono attive diverse corsie di accesso alla vaccinazione: una corsia per gli utenti prenotati che hanno eseguito regolare prenotazione tramite il portale dedicato. Una seconda corsia definita Open line, rivolta a soggetti over 60 (nati nel 1961) non prenotati; una terza corsia, detta Line anamnesi, per i soggetti, aventi diritto, già muniti di anamnesi precompilata dal proprio medico di medicina generale. Allestito anche un punto vaccinazione drive in, esterno, per utenti fragili o che hanno difficoltà a deambulare.

Prosegue anche la vaccinazione a domicilio dei soggetti vulnerabili o affetti da disabilità grave non deambulanti, grazie sia alle squadre mobili dell’Asp di Catania, sia alla recentissima crescente adesione dei Medici di medicina generale.