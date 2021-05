Dal 21 al 23 maggio torna il Catania book festival, la rassegna che ha al centro il libro e la cultura. In città si alterneranno autori, editori, artisti e grandi interpreti per una tre giorni ricca di momenti di confronto e workshop. «Stiamo scalpitando e friggendo con tutto lo staff già da qualche settimana per gli ultimi preparativi», ha spiegato Simone Dei Pieri ai microfoni di Radio Fantastica - Rmb. Un'edizione speciale - segnata anche dalla pandemia dovuta al Covid-19 - che ha richiesto anche un cambio di location: quest'anno, infatti, l'evento di svolgerà alla Gam, la galleria di arte moderna, a pochi passi dal Castello Ursino e anche da piazza Duomo. «La prima cosa su cui abbiamo puntato è la sicurezza di tutti», ha sottolineato.