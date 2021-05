Tre giorni in cui vigerà il « divieto di permanenza e stazionamento » nelle principali aree cittadine della movida . È la scelta del sindaco Salvo Pogliese , che ha firmato un'ordinanza in vigore dal 7 maggio a domenica 9 , dalle 18 alle 5 di mattina. Le aree interdette saranno quella di piazza Sciuti, piazza Vincenzo Bellini e via Teatro Massimo. Nell'elenco ci sono anche piazza Currò, via Gemmellaro, via Santa Filomena, via Pulvirenti e piazza Scammacca. In quest'ultima si è registrata una maxi rissa tra decine di giovani il 24 aprile . L'evento, avvenuto intorno a mezzanotte, è stato filmato da un residente con il video finito rapidamente sui social.

Nell'ordinanza si specifica che «viene consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid e del divieto di permanenza e assembramento. È, comunque, sempre consentito l’accesso alle abitazioni private e per comprovate esigenze lavorative, nonché per situazioni di necessità ovvero motivi di salute disciplinati da specifica normativa».

«Già lunedì scorso - ha spiegato attraverso un comunicato stampa il sindaco Pogliese - avevo concordato con il prefetto la necessità di attuare i provvedimenti necessari a prevenire i fenomeni di assembramento che sono registrati in queste strade e piazze, spesso davanti gli stessi esercizi commerciali che hanno facoltà di vendere in asporto». Il primo cittadino ha disposto, inoltre, che nelle zone indicate dal provvedimento sarà presente personale comunale e della Protezione civile in ausilio alle forze dell'ordine.