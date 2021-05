Da domenica prossima, e per tutte le domeniche di maggio, dalle 10 alle 21 il lungomare di Catania sarà completamente a disposizione dei cittadini per passeggiare, correre e andare in bici in sicurezza. Lo ha stabilito con un'ordinanza di interdizione del traffico veicolare il sindaco Salvo Pogliese d'intesa con la prefetta Maria Carmela Librizzi e il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ormai da diverse settimane il lungomare viene preso d'assalto dai cittadini, tra assembramenti e mancato rispetto del distanziamento sociale.