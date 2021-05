«Offriamo una nuova opportunità di ricambio generazionale e una prospettiva lavorativa stabile a tanti giovani». Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha annunciato con queste parole il concorso indetto per reclutare a tempo indeterminat o 20 conducenti di autobus presso Amt (la partecipata del Comune che si occupa di trasporti). Gli interessati potranno inviare la propria candidatura seguendo le procedure sulla pagina web amtct.iscrizioneconcorsi,it. «Dovrà essere un concorso lampo , sulla scorta della positiva esperienza del bando indetto per l'assunzione di 25 vigili urbani che abbiamo operato in appena cinque settimane con modalità digitale».

«Offriamo una nuova opportunità di ricambio generazionale e una prospettiva lavorativa stabile a tanti giovani». Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha annunciato con queste parole il concorso indetto per reclutare a tempo indeterminato 20 conducenti di autobus presso Amt (la partecipata del Comune che si occupa di trasporti). Gli interessati potranno inviare la propria candidatura seguendo le procedure sulla pagina web amtct.iscrizioneconcorsi,it. «Dovrà essere un concorso lampo, sulla scorta della positiva esperienza del bando indetto per l'assunzione di 25 vigili urbani che abbiamo operato in appena cinque settimane con modalità digitale».

Il profilo professionale richiesto è di operatore di esercizio, per quello che dovrebbe determinare un turnover con i dipendenti che nei prossimi mesi andranno in pensione. I candidati dovranno essere in possesso della patente D e della carta di Qualificazione dei conducenti. I termini di presentazione sono fissati per il prossimo 5 giugno. «Completeremo il concorso nel più breve tempo possibile- afferma il presidente di Amt Giacomo Bellavia - in modo che a metà giugno potrà essere stilata la graduatoria». Il punteggio dei candidati terrà conto della valutazione delle esperienze e dei titoli di studio dei corsi di lingua e/o informatici dichiarati.