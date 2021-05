«Una storia tristissima, ma molto vera». Che ha portato alla fondazione del primo nucleo di militanti gay in Sicilia e alla prima Festa nazionale dell’orgoglio omosessuale . E che oggi ha liberamente ispirato la penna di Rosa Maria Di Natale , giornalista etnea al suo esordio con il romanzo Il silenzio dei giorni , Ianieri edizioni. Ma non con la narrativa in generale, per cui coltiva la passione dalla gioventù: «Ho cominciato a fare la giornalista a 18 anni - racconta ai microfoni di Radio fantastica - A 25 ho capito che le storie della realtà, quelle giornalistiche, dovevano tradursi in finzione e ho cominciato con i racconti. Stanze da arredare rispetto a un intero romanzo, che è più come un palazzo da costruire». La cui idea nasce appunto da un caso di cronaca, passato alla storia come il delitto di Giarre . «Nel 1980 , due ragazzi omosessuali vengono trovati senza vita sotto a un albero - racconta l'autrice - Dopo 40 anni, non è ancora chiaro se si tratti di un omicidio o di un suicidio richiesto , nel senso che potrebbero aver chiesto ad altri di sparare per finirli e sono morti mano nella mano ».

Una storia che per Di Natale rappresenta una scintilla, «da cui nascono altre storie che possono essere legate in qualche modo a quella scintilla iniziale». Una storia rimossa dalla comunità ma che, molti anni dopo, ha ispirato nell'autrice le pagine ambientate a Giramonte, immaginario paese che rappresenta l'insieme dei centri della provincia di Catania. Nel 1972, due fratelli, Peppino e Saverio, crescono in una famiglie come tutte, un po' bella e un po' no. Così come è difficile giudicare il clima che respirano, certamente retrogrado seppur animato da libertà oggi perdute, come quella di giocare per strada. E tra quei vicoli si sviluppa e a partire dal 13 maggio - data di uscita del libro - va scoperta la loro storia, in cui vengono riversati sprazzi di vita dell'autrice. «Scrivere è un po' come sognare - commenta Di Natale - quindi fabbricare personaggi e condizioni che vengono da noi. Poi, nella mente dello scrittore accade di tutto e così un solo personaggio diventa mix di tre o quattro persone che hai conosciuto nella vita, mentre altri sono del tutto inventati».

Un «distillato del nostro vissuto, insomma». Che, nel caso di Rosa Maria Di Natale, è particolarmente pieno. Una vita dedicata alla scrittura nelle sue tante declinazioni, ma non solo. Nel 2007 ha vinto il premio Ilaria Alpi con una video-inchiesta sul quartiere di Librino. Tra i suoi interessi e sviluppi professionali anche l'interesse per i nuovi media - quando ancora erano davvero il futuro, tanto da dedicare un saggio al rapporto tra il digitale e la scrittura - e il data journalism. Temi su cui ha contribuito a formare anche le nuove generazioni, con una cattedra di Giornalismo e Nuovi Media all’università di Catania.