Poco dopo l'una della notte scorsa , una squadra e il nucleo Nucleare biologico radiologico chimico del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania sono intervenuti al civico 110 di via Caracciolo , per l'esplosione di un ordigno collocato all’ingresso di un'attività commerciale. Secondo quanto accertato da MeridioNews si tratta di una gastronomia nei pressi di parco Lizzio.

Poco dopo l'una della notte scorsa, una squadra e il nucleo Nucleare biologico radiologico chimico del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania sono intervenuti al civico 110 di via Caracciolo, per l'esplosione di un ordigno collocato all’ingresso di un'attività commerciale. Secondo quanto accertato da MeridioNews si tratta di una gastronomia nei pressi di parco Lizzio.

Il personale della polizia presente sul posto, avvertiva della presenza di un secondo ordigno inesploso, per cui si è resa necessaria l’evacuazione dell'intero edificio. Gli artificieri hanno provveduto, utilizzando il robot in dotazione, a prelevare e spostare l’ordigno in un parco limitrofo, dove è stato fatto brillare in maniera controllata.

Effettuata la completa bonifica dei luoghi, gli abitanti dello stabile sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Presenti sul posto anche personale dei vigili urbani e del 118.