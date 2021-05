Tavoli apparecchiati e tredici clienti comodamente seduti a mangiare e bere. È quanto hanno scoperto, nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Borgo Ognina all'interno di una pizzeria ad Aci Castello, in provincia di Catania.

Tutti i presenti sono stati identificati e multati, compreso il titolare del locale che è stato chiuso per cinque giorni per avere violato le normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per i ristoranti e le pizzerie, è consentito fare asporto e consegne a domicilio, ma non è permesso mangiare all'interno dei locali. All'orario del controllo, inoltre, era già scattato anche il coprifuoco.