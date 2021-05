Armi e droga trovati in un tombino in via San Jacopo, tra il quartiere Zia Lisa e il Villaggio Sant'Agata. Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale, i carabinieri della compagnia di Fontanarossa, insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi , hanno battuto palmo a palmo quella zona.

Armi e droga trovati in un tombino in via San Jacopo, tra il quartiere Zia Lisa e il Villaggio Sant'Agata. Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale, i carabinieri della compagnia di Fontanarossa, insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno battuto palmo a palmo quella zona.

Nel corso del servizio i militari, grazie anche al fiuto dei cani, all'interno di un tombino al civico 34 hanno scovato e sequestrato: una pistola semiautomatica marca Smith & Wesson calibro 45, con la matricola parzialmente abrasa e in buono stato di conservazione (risultata rubata all’interno di una villa ad Asti il 31 ottobre del 2015); 20 cartucce dello stesso calibro; cinque involucri in cellophane contenenti 25 grammi di cocaina sfusa; 43 dosi di cocaina; 76 dosi di marijuana, tre bilancini di precisione, e materiale utilizzati per confezionare le dosi da porre in commercio.

La pistola sequestrata, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per degli accertamenti di natura tecnico-balistica che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per risalire all’identità del custode o dei custodi di quanto posto sotto sequestro.