Troppo brutta per essere vera. La prestazione sciorinata, ieri pomeriggio, dall’Ekipe Orizzonte nell’ultimo turno del Preliminary Round Scudetto contro la SIS Roma rappresenta un paio di passi indietro rispetto a quanto esibito dalle stesse rossazzurre appena quattro giorni fa nel pareggio interno contro Padova. Le capitoline espugnano la Scuderi con un 5-10 che ben rappresenta quanto mostrato dalle due compagini in gara: ciniche e compatte le romane, confusionarie e troppo inclini al black out le etnee.

Segnali sicuramente non confortanti, per il gruppo allenato da Martina Miceli che, nel prossimo fine settimana, ritroverà ancora una volta le giallorosse, ma stavolta per la serie delle semifinali play off scudetto. Eppure le catanesi avevano cominciato meglio, con le reti di Barzon e Palmieri a creare il primo break della sfida, già al 3’ minuto. Le ospiti, però, rispondono alla grande nel finale della prima frazione, con Avegno e Picozzi che ristabiliscono la parità. L’Ekipe Orizzonte spreca innumerevoli assalti, venendo punito regolarmente dalle ragazze di Marco Capanna, brave a tramutare ogni sbavatura offensiva delle siciliane in opportunità per andare a rete.

Così, dopo aver pareggiato il momentaneo 3-2 di Claudia Marletta, in apertura di secondo quarto, allungano con la doppietta di Avegno e la rete di Tabani, infliggendo un pesante parziale di 1-4 alle padrone di casa per il complessivo 3-6 di metà gara. La seconda parte del confronto non vede l’auspicata reazione delle etnee, che nell’ultimo parziale permettono alle ospiti di allungare ulteriormente con l’1-3 di frazione. A fine gara la presidente dell’Ekipe Orizzonte, Tania Di Mario, è perentoria: «Non avremmo mai voluto giocare una partita del genere, probabilmente una delle più brutte della nostra stagione. Abbiamo però la fortuna che il nostro cammino non sia finito qui. È un momento delicato - aggiunge - ma di fatto lo è stato praticamente per tutto l’anno. La Roma voleva vincere, noi invece siamo venuti a fare una passeggiata e io farò in modo che una cosa del genere non accada mai più».

Sabato di segno positivo, invece, per le formazioni catanesi inserite nel girone Sud di Serie A2 maschile, impegnate nelle gare interne in programma anch’esse alla Scuderi. La Nuoto Catania, dopo un primo quarto combattuto, regola senza eccessivi problemi la Canottieri Napoli per 12-5 conquistando l’accesso matematico ai play off verso la Serie A1 con due turni d’anticipo. I rossazzurri allungano nei due parziali centrali, imponendo un doppio 3-0 ai campani che indirizza pesantemente il risultato. Nove su tredici i marcatori di giornata nel gruppo a disposizione di coach Peppe Dato, che nel post gara commenta: «Abbiamo conquistato i play off quando mancano due partite al termine di questa prima fase. Sono contento - aggiunge - perché oggi i più giovani della squadra hanno trovato più spazio, loro sono capaci di affrontare anche prove più complesse ma confrontarsi e fare esperienza è sempre importante».

Bene anche la Muri Antichi, che regola 18-9 la Rari Nantes Arechi. Tra i ragazzi di coach Scorza si distinguono Camilleri e Tringali, autori rispettivamente di cinque e quattro reti, in una sfida che ha visto i catanesi saper reagire all’iniziale 0-2 imposto dagli ospiti. Il tecnico etneo, a fine gara, si proietta già alle prossima sfida in casa dell’Acquachiara, che mette in palio il secondo pass per i play off: «La squadra è in salute, abbiamo nuotato molto, abbiamo partecipato tutti al gioco ed è stata, nel complesso, una prestazione corale convincente. Contro Acquachiara sarà dura - continua - una finalissima: chi vince va in paradiso e chi perde va all’inferno».

CLASSIFICHE SERIE A1 FEMMINILE – PRELIMINARY ROUND SCUDETTO

Plebiscito Padova 16; Ekipe Orizzonte 10; SIS Roma 7; CSS Verona 1

SEMIFINALI PLAY OFF

Plebiscito Padova vs CSS Verona Ekipe; Orizzonte vs SIS Roma

SERIE A2 MASCHILE – GIRONE SUD

Nuoto Catania 24; Muri Antichi 16; Acquachiara 13; C.C. Napoli 12; R.N. Arechi; CUS Messina 2.

Si qualificano ai play off le prime due classificate.