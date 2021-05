Con la trattativa tra Sigi e Tacopina per la cessione societaria sempre sullo sfondo, il Catania prova a concentrarsi per novanta minuti solo sul campo. Alle 17.30 i rossazzurri ospiteranno il Foggia al Massimino nel primo turno dei playoff e mister Baldini ha ancora un paio di dubbi da sciogliere, a causa delle condizioni precarie di alcuni dei giocatori a disposizione.

Si va verso il ritorno al 4-3-3, con Martinez tra i pali e il duo di centrali composto da Silvestri e Giosa, quest’ultimo di rientro dalla squalifica, mentre sulle fasce ci saranno Calapai e Pinto. In mediana si profila la possibilità di rivedere il trio formato da Maldonado, Izco e Dall’Oglio, con Welbeck a fare da quarto incomodo.

Il vero enigma riguarda però l’attacco, perché Sarao e Piccolo stanno meglio e potrebbero scendere in campo dall’inizio nel tridente completato da Golfo, autore di una doppietta sette giorni fa proprio contro i pugliesi. Se uno dei due non dovesse farcela, sarebbe Reginaldo a trovare spazio in avanti dal primo minuto, sperando di risultare decisivo in una partita che non permette errori e che sarà da dentro o fuori.

Il Catania ritrova quindi il Foggia, sette giorni dopo il 2-2 tra le due squadre nell’ultima giornata della regular season. Agli etnei per passare il turno basterà non perdere, grazie al miglior piazzamento in classifica rispetto ai rossoneri.