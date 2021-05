Il Centro Commerciale Ciclope di Acireale si è unito, stamane, alla manifestazione indetta da ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione in segno di protesta contro la chiusura dei centri commerciali nei weekend, festivi e prefestivi, decisa, oltre sei mesi fa, come misura di contenimento del contagio da Covid-19. Stamane, alle 11 in punto, e per il quarto d’ora seguente, le saracinesche dei negozi interni al centro commerciale si sono abbassate per testimoniare il malessere di tutto il comparto verso le perduranti restrizioni.