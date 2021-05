Arrestato Antonio Marco Romeo, uomo della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. L'uomo dovrà scontare 12 anni e due mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. Il 40enne catanese è finito in carcere dopo un l'ordine di carcerazione emesso dalla procura. Romeo, oltre a gestire la piazza di spaccio di viale Bummacaro, sarebbe stato in contatto con i trafficanti olandesi per l'importazione in Italia di grossi carichi di marjuana.