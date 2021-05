Un 17enne ha perso la vita nell'incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, a Biancavilla , in viale dei Fiori. Uno scooter con a bordo due ragazzi che stavano andando a scuola, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro il marciapied e .

Un 17enne ha perso la vita nell'incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, a Biancavilla, in viale dei Fiori. Uno scooter con a bordo due ragazzi che stavano andando a scuola, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro il marciapiede.

L'altro ragazzo, anche lui di 17anni, è rimasto ferito ed è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso. È cosciente ma sono in corso degli approfondimenti al Trauma center per il politrauma che ha riportato. Entrambi indossavano il casco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che stanno effettuando i rilievi.