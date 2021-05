Il cantiere per la sistemazione dell'asfalto e lo scontro tra due mezzi . Tutto lungo la strada statale 121 in direzione Misterbianco , arteria in cui si registrano lunghe code a partire dalla rotonda nei pressi dell'ospedale Garibaldi nuovo di Catania. L'impatto, avvenuto intorno alle 13, nei pressi dell'attività Bingo Family ha riguardato un tir e una Ford Focus che ha subito il danneggiamento del lunotto postiere .

La zona è la stessa in cui c'è un cantiere per il rifacimento dell'asfalto che impone un restringimento di carreggiata. I mezzi al momento sono impegnati nella fresatura all'altezza dello svincolo per Misterbianco e Motta Sant'Anastasia.