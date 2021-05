Lo stadio Angelo Massimino cambia volto. Come annunciato oggi dal sindaco, i lavori nella casa del Calcio Catania potrebbero partire già in estate . «Sono interventi di adeguamento che servono a rendere più confortevole il godimento per gli spalti , per ospitare sia gli eventi sportivi che i concerti - afferma il primo cittadino Salvo Pogliese - Ma serviranno anche a riqualificare tutto l'impianto ormai inadeguato per la storia e la tradizione di una grande città che crede nello sport e nella coesione sociale». Gli interventi all'impianto sportivo arrivano 24 anni dopo le universiad i e riguarderanno la pista di atletica, gli spogliatoi, con il rifacimento del sottopassaggio per l'accesso al campo.

Lo stadio Angelo Massimino cambia volto. Come annunciato oggi dal sindaco, i lavori nella casa del Calcio Catania potrebbero partire già in estate. «Sono interventi di adeguamento che servono a rendere più confortevole il godimento per gli spalti, per ospitare sia gli eventi sportivi che i concerti - afferma il primo cittadino Salvo Pogliese - Ma serviranno anche a riqualificare tutto l'impianto ormai inadeguato per la storia e la tradizione di una grande città che crede nello sport e nella coesione sociale». Gli interventi all'impianto sportivo arrivano 24 anni dopo le universiadi e riguarderanno la pista di atletica, gli spogliatoi, con il rifacimento del sottopassaggio per l'accesso al campo.

Lavori saranno svolti anche ai servizi igienici di tutte le tribune, ai corridoi della mix zone e alle hall d'ingresso. In tutti i settori del Massimino saranno installati 20806 seggiolini colorati in modo da riprodurre il logo del Calcio Catania nella tribuna B. Sarà rifatto il manto erboso con soluzioni innovative, eliminando il problema della ricrescita e del drenaggio, grazie all'innesto di erba artificiale con quella naturale. Il terreno, inoltre, beneficerà di un nuovo impianto di irrigazione. Gli interventi innovativi riguarderanno anche il sistema di illuminazione, che comprenderà un tabellone luminoso in curva Nord.

Tutte le opere avranno un costo di oltre 4 milioni di euro: il piano di riqualificazione destinerà oltre un milione di euro per il vicino impianto sportivo Cibalino, struttura da destinare a scopi sociali attraverso le associazioni del territorio. «Il Massimino è un altro tassello del piano complessivo di ristrutturazione degli impianti sportivi comunali, già iniziati con lo storico campo scuola di Picanello - commenta l'assessore allo Sport Sergio Parisi - Le procedure per lo stadio avranno una corsia preferenziale rapidissima».