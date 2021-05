C’ è un indagato per omicidio stradale per l’incidente mortale registratosi questa mattina a Biancavilla , lungo viale dei Fiori, la strada che collega la città con Adrano e in cui ha perso la vita lo studente Vito Lanzafame , 18 anni il prossimo 15 maggio . Si tratta dell’autista di un auto compattatore della ditta che gestisce il servizio rifiuti in città. In queste ore i carabinieri della compagnia di Paternò e del locale comando stazione, nonché gli agenti della polizia municipale, sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente che ancora resta poco chiara .

Da una prima analisi l’incidente è avvenuto tra le 8 e le 8.15. Lanzafame, insieme ad un altro ragazzo di 17 anni , si trova in sella ad uno scooter Aprilia 125 e si stava recando a scuola ad Adrano. I due ragazzi indossavano regolarmente il casco protettivo. Il ragazzo frequentava l'istituto Branchina. Da quanto si apprende l’incidente si sarebbe registrato nel momento in cui l’autocompattatore stava effettuando la manovra per immettersi lungo una delle tante traverse di viale dei Fiori. Non è chiaro cosa sia successo.

Il conducente del mezzo a due ruote - da accertare chi guidasse l’Aprilia, il deceduto o l’altro ragazzo - ha perso il controllo dello scooter andandosi a schiantare contro il marciapiede. Immediati i soccorsi. Sul posto personale del 118. Per Vito non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo. L’altro ragazzo è rimasto gravemente ferito, con l’elisoccorso atterrato ad Adrano, e poi è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso. Il 17enne ha subito un politrauma. Non si conosce ancora la prognosi. Le forze dell’ordine hanno disposto il sequestro dell’autocompattatore e dello scooter. La salma è stata trasferita al cimitero di Biancavilla a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il ragazzo era un appassionato di body building.

Intanto arrivano i primi messaggi di cordoglio. «Sento il dovere di esprimere a nome mio e di tutta l’amministrazione il più sentito cordoglio ai familiari della giovane vittima dell’incidente stradale di stamattina», ha scritto il sindaco Antonio Bonanno. «La notizia così tragica di una giovane vita stroncata riempie di tristezza la nostra comunità. Il nostro abbraccio discreto e la nostra vicinanza alla famiglia siano da conforto. Al secondo giovane coinvolto nell’incidente formulo un sincero augurio di pronta guarigione, sono vicino anche alla sua famiglia». Messaggi di cordoglio anche dall’oratorio don Pino Puglisi di Biancavilla, frequentato da Vito Lanzafame. «Se ne va un ragazzo che ha condiviso tanti bei momenti, di gioia e di fede, insieme a tutti noi. Il nostro oratorio piange un figlio».