Sequestrate e distrutte le pedane di 13 container arrivati nel porto di Catania. La decisione ès tata presa dall'Agenzia delle dogane e ha riguardato mezzi provenienti dalla Russia. Il motivo sta nel fatto che le pedane in legno sono risultate prive dei trattamenti termici o chimici previsti per evitare l'introduzione di organismi nocivi per le piante.