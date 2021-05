Quindici milioni . Ammonta a tanto il risarcimento danni a carico di Antonino Speziale e Daniele Micale , i due ultrà condannati in via definitiva per l'omicidio di Filippo Raciti , l'ispettore capo della polizia morto il 2 febbraio 2007, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo. La sentenza è stata pronunciata dalla terza sezione civile del tribunale etneo. Destinatario del risarcimento sono la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero degli Interni. « Fatti che sicuramente hanno leso l'immagine dello Stato come apparato atto a reprimere e prevenire scontri e tafferugli».

La quantificazione del danno è ben più corposa rispetto alla richiesta fatta dall'Avvocatura dello Stato, che ammontava a 305mila euro per i danni patrimoniali e 50mila per i danni non patrimoniali legati all'immagine negativa causata. Nell'esposto dell'Avvocatura si sottolineava come il Viminale abbia patito il danno patrimoniale consistito «consistito nelle indennità e nelle erogazioni corrisposte alla vedova e agli orfani del dipendente deceduto». La richiesta puntava anche sull'«eco internazionale che ha avuto la vicenda».