Sessanta smartphone, tre computer e due tablet. I beni per un valore di 30mila euro erano contenuti in due bagagli trasportati da un cittadino senegalese residente a Catania che si trovava all'aeroporto etneo Vincenzo Bellini. I finanzieri hanno notato lo stato di nervosismo del viaggiatore durante i controlli, così hanno eseguito l'ispezione delle valigie.

Durante la perquisizione, il viaggiatore non sarebbe stato in grado di fornire alcuna documentazione su quanto stava trasportando. L'uomo, con alcuni precedenti penali a suo carico, è stato denunciato per ricettazione.