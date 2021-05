Maltrattamenti in famiglia e minacce . Sono questi i reati per cui i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno denunciato una donna 37enne di origini moldave che avrebbe agito nei confronti del compagno di 56 anni . Ad avvisare le forze dell'ordine è stata la telefonata di un cittadino che ha sentito l'accesa lite che stava avvenendo nell'appartamento di via Plebiscito a Catania, dove la coppia vive da circa quattro anni insieme al figlio di un anno e mezz o .

Maltrattamenti in famiglia e minacce. Sono questi i reati per cui i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno denunciato una donna 37enne di origini moldave che avrebbe agito nei confronti del compagno di 56 anni. Ad avvisare le forze dell'ordine è stata la telefonata di un cittadino che ha sentito l'accesa lite che stava avvenendo nell'appartamento di via Plebiscito a Catania, dove la coppia vive da circa quattro anni insieme al figlio di un anno e mezzo.

All'arrivo dei militari, l'uomo ha indicato un’ascia posta sopra un armadio e ha poi denunciato quanto subito dalla convivente. Stando al racconto del libero professionista, la donna - che attualmente si trova in stato di gravidanza - lo avrebbe sottoposto a continue minacce e percosse. In passato, l'uomo aveva già presentato una denuncia ma poi l'aveva ritirata in seguito alla decisione della compagna di intraprendere un percorso per la disintossicazione.

L'uomo ha raccontato che, mentre stava adagiando il bambino nella culla, la donna gli avrebbe intimato di consegnarle il cellulare brandendo un’ascia. Lui sarebbe però riuscito a disarmarla. La donna ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Nesima. Poco dopo, è stata lei stessa a lasciare il nosocomio firmando per l'assunzione di responsabilità.