È stato inaugurato ieri pomeriggio all’auditorium Nelson Mandela ( GUARDA LA MAPPA PER RAGGIUNGERLO ) di Misterbianco il centro vaccini anti Covid di Misterbianco. Presente il commissario straordinario del Comune Salvatore Caccamo, il commissario Covid Pino Liberti e i vertici dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, Maurizio Lanza e Antonio Rapisarda . Il centro vaccini avrà un potenziale di somministrazioni di 500 dosi giornaliere e sarà strutturato con 20 box per l’inoculazione delle dosi e la fase di anamnesi oltre all’area logistica esterna e quella di osservazione post vaccino.

«Un traguardo raggiunto in meno di due mesi – sottolinea Caccamo in una nota stampa – per il quale ringraziamo la Protezione civile regionale, l’Asp Catania e la struttura commissariale anti Covid che hanno accolto la nostra richiesta di ospitare un hub per i vaccini da servire alla popolazione anche dei Comuni limitrofi oltre alla disponibilità che stiamo fornendo con altri immobili sul territorio».

All’inaugurazione del centro vaccinale presenti anche le associazioni di volontariato locali, il segretario generale della Cisl Maurizio Attanasio, il parlamentare Luciano Cantone ed i deputati regionali Josè Marano e Giuseppe Zitelli, il comandante della Tenenza dei carabinieri Pasquale Cuzzola e il comandante della polizia municipale Stefania Tinnirello. Le prime inoculazioni avranno inizio a metà della prossima settimana.