I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato una ragazza catanese di 22 anni, responsabile di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Una pattuglia di militari stava percorrendo viale Regina Margherita, in direzione di piazza Roma, quando la loro attenzione si è concentrata sulla ragazza che, alla guida della sua autovettura, procedeva con fare incerto, spesso sterzando e cambiando immotivatamente la direzione, ponendo in tal modo a rischio l’incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada sino a quando, stremata, aveva arrestato la marcia fermandosi proprio all’ingresso carrabile della villa Bellini.