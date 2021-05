Tragedia nella tarda mattinata ad Adrano , dove un uomo di 74 anni, G.S ., è morto in seguito delle gravi ustioni provocate da un incendio sviluppatosi poco prima delle 12.30 all’interno della sua abitazione in via Ignonilli, nel quartiere Cappellone. Da quanto accertato dalla polizia, che sta lavorando per accertare l’esatta dinamica dell'accaduto, l’uomo, che aveva problemi di deambulazione ed era allettato, si sarebbe accesso una sigaretta. A quanto sembra quest’ultima ormai accesa gli è caduta dalle mani finendo sulle coperte del letto .

Tragedia nella tarda mattinata ad Adrano, dove un uomo di 74 anni, G.S., è morto in seguito delle gravi ustioni provocate da un incendio sviluppatosi poco prima delle 12.30 all’interno della sua abitazione in via Ignonilli, nel quartiere Cappellone. Da quanto accertato dalla polizia, che sta lavorando per accertare l’esatta dinamica dell'accaduto, l’uomo, che aveva problemi di deambulazione ed era allettato, si sarebbe accesso una sigaretta. A quanto sembra quest’ultima ormai accesa gli è caduta dalle mani finendo sulle coperte del letto.

Le fiamme si sarebbero sviluppate rapidamente. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della vittima, che abitava in un appartamento al piano terra. Sul posto personale medico del 118 e uomini del 115 del locale distaccamento, ai quali la chiamata di soccorso è giunta alle 12.38. Una volta spente le fiamme, i medici del 118 hanno stabilizzato l’uomo, per poi trasferirlo con l’ambulanza all’elipista di contrada Difesa Luna di Adrano, dove ad attenderlo c'era l’elisoccorso. Tuttavia l’uomo è spirato prima di essere caricato sull’eliambulanza. La polizia ha classificato la tragedia come incidente domestico. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata restituita ai familiari.