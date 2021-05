Con l’arrivo della stagione estiva la nostra pelle sarà maggiormente esposta ai raggi solari. Il mese di maggio accende i riflettori sulla campagna di prevenzione dei tumori cutanei , ponendo l’attenzione su nostri nevi e sul rischio di melanoma . Tutti fuori sì, ma cocchi alle pelle anche perché a causa di eritemi solari, scottature o esposizioni prive di protezione , accenderebbero più di un campanello d’allarme. Una corretta prevenzione è l’arma più valida per combattere e ridurre in modo significativo malattie o ritardare l’evoluzione in maniera grave. «La Lilt dal 1922 dedica senza sosta il proprio impegno a favore della prevenzione – ha dichiarato la dermatologa e volontaria Lilt Giorgia Giuffrida all’interno della rassegna stampa su Radio Fantastica – organizzando delle giornate di prevenzione in forma gratuita. Il melanoma è un tumore cutaneo che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti.

Con l’arrivo della stagione estiva la nostra pelle sarà maggiormente esposta ai raggi solari. Il mese di maggio accende i riflettori sulla campagna di prevenzione dei tumori cutanei, ponendo l’attenzione su nostri nevi e sul rischio di melanoma. Tutti fuori sì, ma cocchi alle pelle anche perché a causa di eritemi solari, scottature o esposizioni prive di protezione , accenderebbero più di un campanello d’allarme. Una corretta prevenzione è l’arma più valida per combattere e ridurre in modo significativo malattie o ritardare l’evoluzione in maniera grave. «La Lilt dal 1922 dedica senza sosta il proprio impegno a favore della prevenzione – ha dichiarato la dermatologa e volontaria Lilt Giorgia Giuffrida all’interno della rassegna stampa su Radio Fantastica – organizzando delle giornate di prevenzione in forma gratuita. Il melanoma è un tumore cutaneo che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti.

&t=4s

Spesso il paziente arriva in maniera tardiva». La Lilt (Lega italiana alla lotta ai tumori) in questi anni ha messo l’anima e il cuore a sostegno dei cittadini. Sensibilizzare il territorio attraverso serate informative, convegni e giornate dedicate alla prevenzione aiuta grandi e bambini aiutandoci a vivere migliorando la nostra vita. Da 10 anni ormai il melanoma diventa sempre più minaccioso nella società. Costituisce il secondo tumore più frequente per gli uomini e il terzo per le donne. Si può prevenire il melanoma? «Bisogna ridurre i fattori di rischio – continua – è importante fare dei controlli soprattutto in famiglia se vi sono dei casi. Fattori fenotipici; cute chiara, capelli biondi, rossi, occhi azzurri e lentiggini, senza dimenticare la numerosa presenza di nei. L’utilizzo di radiazioni artificiali attraverso le famose lampade ahimè non fanno bene al nostro corpo».

L’estate è alle porte, ed è facile che molti di noi dopo parecchi mesi di restrizioni dettate dal Covid19 non vedano l’ora di godersi il mare e stendersi al sole. Prima di farlo però stiamo attenti e seguiamo alcune regole. «Bisogna utilizzare dei filtri solari da ripetere ogni due-tre ore ed evitare il sole nelle ore più calde – conclude Giuffrida – utilizzando prodotti certificati e di qualità». La Lilt offre attraverso il sito www.lilt.it un calendario ricco di appuntamenti per prenotare le giornate di screening e le visite presso gli ambulatori Lilt. Il mese di giugno ricorda l’appuntamento per la prevenzione dei tumori maschili e ottobre il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno.