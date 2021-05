Denunciati per rissa due cittadini di 35 e 45 anni. I due uomini, di origine tunisina e residenti ad Adrano, sono stati identificati dopo una segnalazione fatta al commissariato di polizia. Gli agenti sono giunti nella centralissima piazza Umberto, dove era in corso il litigio che ha coinvolto un gruppo di connazionali.

Una volta sedata la rissa e accompagnati i due feriti in ospedale, i poliziotti hanno portato entrambi al commissariato, dove è emerso che entrambi erano privi di regolare permesso di soggiorno. Il 35enne, in particolare, si era introdotto in Italia clandestinamente a luglio del 2019. Mentre sono in corso gli accertamenti per capire i motivi che hanno portato alla rissa. Per i due sono state avviati gli iter per l'espulsione dal territorio italiano.